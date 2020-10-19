Çanakkale´de 1 ton 730 litre sahte içki ele geçirildi

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ÇANAKKALE, (DHA) -ÇANAKKALE´de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 1 ton 730 litre sahte şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışmayla, kent merkezinde bir kişinin evinde şarap ürettiği bilgisine ulaşıldı. İsmi açıklanmayan şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 1 ton 730 litre sahte şarap ele geçirildi.

Şaraba el konulurken gözaltına alınan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-10-19 12:08:03



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