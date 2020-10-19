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Çanakkale´de 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinde 2 zanlı yakalandı (2)

DHA

Çanakkale´de 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinde 2 zanlı yakalandı (2)


SERBEST KALDILAR
Çanakkale´nin Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyünde, bazıları sahipli 16 köpeği zehirli tavuk ciğeri vererek, öldürdüğü öne sürülen İ.Y. ve Ç.K., jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin, jandarmadaki ifadelerinde, köpeklerin tavuklarına zarar verdiklerini söyledikleri öğrenildi. Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2020-10-19 12:21:24

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