Çan’da Muhtarlar günü kutlandı

Çan’da 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Çan’da 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Atatürk Şehir Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından muhtarlar adına konuşma yapan Hacılar Köyü Muhtarı Mustafa Yıldız, ‘’Muhtarlık merkezi ve yerel yönetime yardımcı olan seçimle iş başına gelmiş bir kuruluştur. Biz Muhtarlar olarak 7 gün 24 saat görev başındayız. Mahallemizdeki ve köyümüzdeki vatandaşlarımızın her türlü sorununda yanlarındayız. Tüm muhtar arkadaşlarımın günü kutlu olsun’’ dedi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, günün anısına muhtarlara hediyeler verdi. Düzenlenen törene, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İl Genel Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Başkanları, STK Başkan ve Yöneticileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

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