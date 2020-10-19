Lapseki’de kaçak tütün denetimleri

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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yapılan denetimlerde bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Lapseki ilçesinde tütün ve tütün mamullerinin satışını yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde; 4 bin 80 adet doldurulmuş sigara, 7 paket gümrük kaçağı çay, 61 paket gümrük kaçağı nargile kömürü, 190 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 24 adet tütün bandrolü ve 16 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen tütün mamulleri Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edilirken, B.D. isimli şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı. İfadesi alınan şüpheli B.D. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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