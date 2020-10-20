Çanakkale'de vaka görülen 3 köye giriş çıkışlar kontrollü



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü 3 köye giriş çıkışlar, jandarmanın kontrolünde sağlanıyor.

Yenice ilçesine bağlı Hacılar, Yeniköy ve Yağdıran köylerinde son 1 haftada Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayılarında artış görüldü. Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla birbirine yakın mesafede bulunan köylere giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde yapılmaya başlandı. Köylerde testleri pozitif çıkan veya bu kişilerle temaslı olduğu için karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçları ise muhtarlıklar tarafından karşılanacak.

Köylerde muhtarlar ve imamlar tarafından sık sık anonslar yapılarak halk, dikkatli davranmaları konusunda uyarılıyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice ÇANAKKALE, (DHA)

2020-10-20 15:15:05



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