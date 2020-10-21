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Sporcu anne ve kızı aynı fakültede öğrenci oldu

DHA

Sporcu anne ve kızı aynı fakültede öğrenci oldu


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, DHAÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü´ne Özel Yetenek Sınavı sonucunda, engelli kontenjanından giren eski milli sporcu Mürvet Demirtaş Orhan (45), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2´nci sınıf öğrencisi milli sporcu kızı Rana Berfin Orhan (19) ile aynı fakültede öğrenci oldu.
ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi´nde birlikte eğitim görmeye başlayan anne Mürvet Demirtaş Orhan ile kızı Rana Berfin Orhan için tanıtım töreni düzenlendi. Fakülte binasındaki törene ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç ve öğretim üyeleri katıldı.
Karatede, B Milli Sporcusu olarak, Türkiye´yi uluslararası spor müsabakalarında temsil eden ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2´nci sınıf öğrencisi Rana Berfin Orhan törende yaptığı konuşmada, "Annem ile aynı fakültede birlikte eğitim görmemiz herkese biraz garip geliyor. Ama benim için mutluluk verici bir durum. Zaten annemle hep arkadaş gibiydik. Annem derslerine çok önem veren, hırslı birisi ve bu durum beni motive ediyor" dedi.
Anne Mürvet Demirtaş Orhan ise, "Kızımla birlikte, analı-kızlı okumanın gururunu yaşıyorum. Hayat bana okumanın yaşı olmadığını ve başarıya ulaşmak için hiçbir engelin karşımda duramadığını öğretti. Umarım burada biz kızım ile birlikte toplumdaki diğer bireylere bir nebze de olsa örnek oluştururuz" diye konuşu.  
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, "Rana´nın annesi Mürvet hanım, toplumdaki `senin yerinde ben olsam´ kavramını hayata geçirdi. Mürvet hanımı bu olguyu hayata geçirdiği için tebrik ediyorum" dedi.
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, "Sporun içinden gelen anne ve kızının aynı anda fakültemiz öğrencisi olması bizim için de mutluluk verici bir durum. Ne kadar güzel bir tablo . Azmeden insan hedefine ulaşır. İşte azmin en güzel sonucu Mürvet hanım ve kızı Rana´dır. Çok güzel bir örnek olacaklar" diyerek, her ikisine de eğitim hayatlarında başarı diledi.  
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, anne Mürvet Demirtaş Orhan ile kızı Rana Berfin Orhan´a hediyeler takdim ederek, günün anısına bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Sporcu anne ve kızı, törenin ardından spor salonunda mini bir karate ve tekvando gösterisi sundu.  
2018 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle spor yaşamına Paralimpik Oyunlar kapsamında okçuluk ve havalı silahlar branşında devam eden ve halen karate branşında bölge hakemliği yapan Mürvet Demirtaş Orhan´ın; Tekvando Türkiye 3´üncülüğü, 2005 Karate Büyükler Türkiye 3´üncülüğü, 2006-2010 Marmara Bölge Temsilcisi olarak Avrupa Şampiyonası 3´üncülüğü dereceleri bulunuyor.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Rana Berfin Orhan ise, Karatede B Milli Sporcusu olarak ülkemizi uluslararası spor müsabekalarında temsil ediyor.  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2020-10-21 17:57:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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