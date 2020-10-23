Vali Aktaş, kestane balı hasat sağımına katıldı Arıcı kıyafetlerini giyerek, Türkiye’nin antioksidan ve prolin değeri en yüksek peteğini inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aktaş, kestane balı hasat sağımına katıldı Arıcı kıyafetlerini giyerek, Türkiye’nin antioksidan ve prolin değeri en yüksek peteğini inceledi

İHA

Vali Aktaş, kestane balı hasat sağımına katıldı Arıcı kıyafetlerini giyerek, Türkiye’nin antioksidan ve prolin değeri en yüksek peteğini inceledi

Türkiye’nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek ballarının üretildiği Kazdağları’nda ilk kestane balı hasat sağımı, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir’in de katılımıyla gerçekleştirildi. Arıcı kıyafetleriyle korkusuzca kovanların arasına giren Vali Aktaş ve Kaymakam Gökdemir yılların arıcılarına taş çıkarttı.
Alpler’den sonra dünyanın ikinci oksijen deposu olan Kazdağları, endemik florası ve yoğun kestane ağaçları ile arıcıların en gözde mekanı olurken, bu yılın ilk kestane balı hasadı da arıcıların yüzünü güldürdü. 800'den fazla bitki florası bulunan bölgede 70 şifalı endemik bitkinin 32 si dünya da sadece Kazdağları'nda yetişirken, özellikle bölgede bulunan yabani kestane, meşe, Kazdağı otu, Allium Kurtzianum, Achillea millefolium, Sideritis Trojana Ehrend gibi sadece bölgede bulunan şifalı bitkiler nedeniyle salgı ballarının prolin değeri bin 500'ün üzerinde çıkıyor.
Arıcılara taş çıkarttı
Bu yılın ilk hasadı için genç çiftçi kredisiyle arıcılığa başlayan ve birçok ülkeye bal ihraç eden Derya Demircan’ın Kazdağları eteklerinde bulunan arılığına gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, ilk sağımı yerinde deneyimledi. Arıcı elbiselerini giyip, korkusuzca kovanların arasına giren Vali Aktaş ve Kaymakam Gökdemir, üretici Demircan’dan balın değerleri konusunda bilgiler aldı.
Bal ormanları kurulacak
Bölgenin gerek endemik flora gerekse oksijen yoğunluğu açısından arıcılar açısından büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayan Vali İlhami Aktaş, bölgeye bal ormanları kurulması konusunda çalışma başlatıldığını söyledi. Birçok insanın yanına dahi yaklaşmaktan çekindiği arıların içine korkusuzca giren Vali Aktaş, “Bölgede bu işin gerçek anlamda hakkını veren değerli arıcılarımız var. Bölgemiz arıcılık açısından bulunmaz bir coğrafya. Arıcılarımız bölgeden Türkiye’nin antioksidan ve prolin değeri oldukça zengin ballarını alıyorlar” dedi.
“Yöresel teknikleri, bilimle harmanladık”
İstanbul’da tekstil işiyle uğraşırken genç çiftçi kredisiyle arıcılığa soyunan ve dünyanın birçok ülkesine bal ve bal ürünleri pazarlayan üretici Derya Demircan, dededen kalma eski arıcılık tekniklerini bilim ve teknoloji ile harmanladıklarını söyledi. Ballarının prolin değerinin bu denli yüksek çıkmasının arkasında birçok neden olduğunu kaydeden arıcı Demircan, “Kazdağları’nın zengin florası ballarımızın yüksek prolin değeri için çok önemli bir etken. Ancak yerinde sağım teknikleri, kovanların konumlandırılması, kovan bakımları, arıyı şeker ya da kek yerine balla beslemek ve sınırlı hasat bu değerlerin olmazsa olmazları. Ballarımız bölgeden temin edilen 300 bal numunesi arasında prolin ve antioksidan değeri en yüksek bal çıktı. Bu sonuçların ardından ilk kez bir arıcı olarak Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın organizasyonunda gerçekleştirilen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne davet edildik. Amacımız bilimin ışığında balımızın takviye edici gıdalar kategorisinde ele alınması” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Turan: "Çanakkale'miz uluslararası marka kimliğini güçlendiriyor"
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan: "Çanakkale'miz uluslararası marka ...
TIR´ın çarptığı yaya öldü, gözlüğü ve ayakkabısı yola savruldu
YEREL HABERLER TIR´ın çarptığı yaya öldü, gözlüğü ve ayakkabısı yola ...
Tır altında kalan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti Karayolunda yayaya çarpan tır, talihsiz genci 70 metre sürükledi
YEREL HABERLER Tır altında kalan üniversite öğrencisi hayatını ...
Çan pazarındaki 40 kiloluk kabak büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Çan pazarındaki 40 kiloluk kabak büyük ilgi gördü
Çan’da küçük sanayi sitesinin içme suyu problemi çözüldü
YEREL HABERLER Çan’da küçük sanayi sitesinin içme suyu problemi ...
Başkan Bülent Öz, STK Başkanlarıyla aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Başkan Bülent Öz, STK Başkanlarıyla aylık olağan ...
Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Sporcu anne ve kızı aynı fakültede öğrenci oldu
YEREL HABERLER Sporcu anne ve kızı aynı fakültede öğrenci oldu
Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor
YEREL HABERLER Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X