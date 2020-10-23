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Çanakkaleli balıkçılar: Hamsinin bollaşması ve ucuzlaması havaların soğumasına bağlı

DHA

Çanakkaleli balıkçılar: Hamsinin bollaşması ve ucuzlaması havaların soğumasına bağlı


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Balık Hali esnafı, Karadeniz´den gelen ve kilosu 30 ile 35 lira arasında değişen fiyatlarla satılan hamsinin bollaşıp, ucuzlaması için havaların soğuması gerektiğine işaret etti.
Şu ana kadar Karadeniz´de hamsi avının beklenen kadar çok olmaması tezgahlardaki fiyatlara da yansıyor. Kilosu 40 liraya kadar çıkan hamsi, yüksek fiyatıyla görenleri de şaşırtıyor. Az ya da bol olmasına göre fiyatı çıkıp inen hamsi, bugün Çanakkale Balık Hali tezgahlarında 30 ile 35 lira arasında fiyatla satıldı. Esnaf Kemal Dirçer, bu sezon palamudun bol olduğunu ve tanesinin 10-15 liraya kadar düştüğünü, vatandaşın da bu balığı bolca yediğini söyledi.
Çanakkale Balık Hali'nde 40 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Kemal Dinçer, bu yıl Ekim ayı sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini, balığın bollaşması için havaların soğumasının şart olduğunu belirtti. "Hava soğursa hamsi, çinekop, istavrit ve tekir gibi balıklar bollaşır" diyen Dinçer, şöyle konuştu: "Havalar çok sıcak gidiyor. 30 derece sıcakta balık olmaz. Bu iş soğuk havayı sever, o zaman balıkçılık olur. Havalar soğuduğunda balık bollaşacak ve biz de ucuza satarak, vatandaşa balık yedireceğiz. Hamsi şu an için daha çok fazla avlanmıyor. Soğuk havada bol olur zaten. Şu anda az balık olduğu için fiyatı pahalı. Kilosunu 30-35 liradan satıyoruz. Yarın bir gün fiyatı inşallah 20-25 liraya düşer, vatandaş da bol balık yer. Her şey havanın soğumasına bağlı. Hava soğudu mu balık da bollaşacak"
Karadeniz hamsininin Marmara hamsisinden çok daha lezzetli olduğunu da söyleyen Kemal Dinçer, "Yarın bir gün havalar soğuduğu zaman Karadeniz hamsisi ızgara bile olur. Ama bizim Marmara´nın hamsisi çok lezzetli olmaz. Nasıl Çanakkale´nin sardalyası zamanında lezzetli oluyorsa, Karadeniz hamsisi de bizim Marmara´nın hamsisinden bin kat lezzetli olur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2020-10-23 16:19:01

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