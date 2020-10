Çanakkale'de İskele Meydanı kendi haline terk edildi AK Partili Gökser: "Şehirler meydanlarıyla anılır" "İskele Meydanı Çanakkele'ye yakışmıyor"

AK Parti Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Nilgün Cura Gökser, yaptığı yazılı açıklamada İskele Meydanı’nın kendi haline terk edildiğini söyledi.

Çanakkale’nin marka şehir olduğunu ve son yıllarda yapılan büyük yatırımlarla dikkat çektiğini belirten Gökser, “ Çanakkale İskele Meydanı hem araç hem de insan trafiğinin bir hayli fazla olduğu şehrimizin en kıymetli noktalarından biridir. Bu meydan aynı zamanda kıtalar arası geçişin de bir merkezi olduğu için şehrimizin bir yönüyle vitrinidir, birçok kimse için gemiden indikleri vakit gördükleri ve belki de akıllarında kalacak ‘Çanakkale Fotoğrafı’ burasıdır. Geçtiğimiz yıllarda Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi, kamuya ait olan ve bugün ki meydanın neredeyse yarısını oluşturan otel binasını yıkarak, yerine yeni bir bir yapı inşaa etmemiş ve bu alanı Çanakkale halkının kullanımına sunmuştu. Maalesef o günden bugüne İskele Meydanı ile ilgili asıl sorumluluğu olan ve düzenleme yapması gereken Çanakkale Belediyesi Yönetimi elle tutulur, gözle görülür bir düzenleme yapmadı. Öyle ki bir dönem peyzaj düzenlemesi adı altında yapılan ve çok kısa bir süre çalışan ve bugün atıl vaziyette duran fıskiye sistemi dahi çalışmamakta ve oldukça çirkin bir görüntü oluşturmaktadır. Belediye yönetimi yıllardır çalışmayan ve meydana yakışmayan fıskiye sistemi kurdukları alana halktan çok da kabul görmeyen bir heykel çalışması yaptıracaklarını söylemişlerdi o heykel ile ilgili bir çalışma olmadığını da geçtiğimiz yıllar bize göstermiş oldu” dedi.

“Şehirler meydanlarıyla anılır”

Şehirlerin meydanlarıyla hatırlandığını da sözlerine ekleyen AK Partili Gökser, “Şehirler meydanlarıyla anılırlar, bu tüm dünyada böyledir. Kimliksiz, işlevsiz, atıl vaziyette kendi haline terk edilmiş İskele Meydanını şehrimizin turizmine, ekonomisine katkı sunan bir hale getirebiliriz. Günümüzde bireylerin bir araya geldikleri ve ihtiyaçlarını karşıladıkları ana yerlerin başında AVM’ler geliyor. Fakat bu mekanların tüketime odaklı olması nedeniyle bireylerin sadece fiziksel olarak bir arada olmasını sağlıyor, ortak düşünce ve eylem biçiminin oluşmasına katkı sunamıyor. Diğer yandan AVM’lerin özellikle kent merkezi dışına yapılması kent merkezinin ticaretin ve sosyalleşme işlevinden kent merkezinin dışına itiyor, çarşı esnafımızın hemen her fırsatta şikâyet ettiği en büyük sorunu da bu değil mi? Dünya’nın önde gelen şehirlerine baktığımızda dikkatleri ilk olarak Kent Meydanları çekiyor. Örneğin Berlin’de Potsdam Meydanı, Roma’da Aziz Peter Meydanı, New York’ta Times Meydanı, Paris’te Concorde Meydanı, İsfehan’da Nakşı Cihan Meydanı ilk akla gelenlerdir. Bu kentlere gezmek için giden insan bu meydanlara uğramadan o şehirden ayrılmıyor. Meydanı gezen insanlar meydan etrafındaki çarşılardan, kafelerden, restoranlardan da faydalanıyor ve çok ciddi ekonomik katkı oluşturuyor. Netice itibariyle meydanlar her türlü toplumsal, kültürel, ekonomik etkinliğin gerçekleştirildiği, herhangi bir saat sınırı olmaksızın içerisinde bulunulabilen, herkesin kullanımına açık kamusal alanlardır. Ticaret ve sosyalleşmenin yanında kent meydanları, kentlilik bilincine ulaşmada ve kent hakkına sahip çıkmada etkin rol oynamaktadır. Kent yapısı içerisinde önemli bir yer oluşturan meydanlar, sosyalleşme ve bir arada olabilme fırsatı verdiği için toplumun demokratikleşmesine katkı sağlamaktadır. Umarım bu bilgiler ve tespitler ışığında Çanakkale Belediyesi Yönetimi, yıllardır kaderine terk ettiği İskele Meydanı için bir şeyler yapar” diye konuştu

