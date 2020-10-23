Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ton 22 kilogram kıyılmış sarmalık kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çan'daki tütün ve tütün mamulleri satışı yapan bir işletme ve deposunda yaptıkları aramada, 1 ton 22 kilogram kıyılmış sarmalık kaçak tütün ele geçirdi. Aramalarda ayrıca, 10 bin 200 doldurma sigara, 2 kutu gümrük kaçağı nargile kömürü, 630 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi. İşletme sahibi, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapılarak, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Çan ÇANAKKALE, (DHA)

2020-10-23 18:07:19



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