Zeytinliklere yapılan kaçak villalar yıkıldı

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Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde zeytinlik alanlara kaçak olarak inşaa edilen villalar belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Geyikli Belediyesi zabıta ekipleri, imarı olmayan zeytinlik alana 6 adet kaçak villa yapıldığını belirledi. Zeytin ağaçlarının arasına gizlenen taş villa şeklindeki 6 yapı için yıkım kararı alındı. Gerekli yasal sürecin ardından inşaat sahibine tebligat gönderildi. Kaçak yapılar Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu’nun talimatıyla yıkım ekibi tarafından yerle bir edildi.

Geyikli’de kaçak yapılaşmaya ve yeşil alanların talan edilmesine izin vermeyeceklerini belirten Oruçoğlu, “Zeytinliklere İmarsız tarlalara kaçak yapı yapmayalım. Beldemizde ruhsatsız olduğu tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemi belediyemiz ekiplerince yapılmıştır. Geyiklimizi kaçak yapılara karşı korumakla mükellefiz. Beldemizde usulsüz yapılaşmaya göz yummuyoruz. “dedi.

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