İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D35 borda numaralı 'HMS Dragon’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 16.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D35 borda numaralı 'HMS Dragon’ adlı savaş gemisi, saat 17.15 sıralarında Nara Burnu’nu geçerek Çanakkale önlerinde oldu. Daha sonra ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden ilerleyerek Ege Denizi’ne doğru yol alan İngiliz savaş gemisine, boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.