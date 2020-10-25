Asırların hayali Çanakkale Köprüsü, transit trafik yükünü azaltacak



Burak GEZEN/ÇANAKKKALE, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı ve `asırların hayali´ dediği 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında boğazın en batısında Avrupa ve Asya kıtalarını birleştirerek, Marmara Bölgesi´nin İstanbul merkezli transit trafik yükünü hafifletecek. Çalışmaların sürdüğü 1915 Çanakkale Köprüsü´nde, ana halatların çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu' yapımı için geçici kılavuz halatlar kısa süre önce çekildi.

Çanakkale Boğazı´nda, Avrupa ve Asya yakalarını ilk kez birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü´nün temelini atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen aylarda 318 metrelik kulelerin tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene video konferans ile katılarak, "Bilindiği gibi bu köprü Marmara Denizi´ni her iki taraftan kuşatan büyük otoyol ağımızın en kritik geçiş noktasıdır. Esasen Çanakkale Boğazına köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı, 2023 hedeflerimizin de ifadesidir" dedi.

Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, ara vermeden devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, ana halatların çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu' yapımı için geçici kılavuz halatlar çekilmişti ve bu şekilde iki kıta ilk kez birbirine bağlanmıştı. Yakın bir zamanda kedi yolu yapımına başlanacak. Lapseki yakasında 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğünde ise tabliyelerin yapımı devam ediyor.

DÜNYANIN EN YÜKSEK KULESİNE SAHİP OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, toplam 101 kilometrelik, Malkara-Çanakkale otoyol hattının gözbebeği ve kilit noktasında yer alıyor. Köprü projesi, Türkiye´nin ulaşım altyapısında geleceğe atılmış en önemli adımlardan birisi olarak gösteriliyor. Cumhuriyet´in yüzüncü yılı olan 2023´e atıfta bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapımı tamamlandığında, 2023 metre orta açıklığı ile sınıfında dünya lideri olacak. Ayrıca, Dünyanın en yüksek kulesine de sahip olacak Çanakkale Köprüsünün, 318 metrelik yüksekliği, 3´üncü ayın 18´ine gönderme yaparak, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi´ni temsil ediyor.

Köprü ve otoyol projesi, özellikle Marmara Bölgesi'nin ve İstanbul´un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükünü hafifletecek. Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli batı-doğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü, Marmara Denizi'nin batı kıyısından güneye doğru dengelenecek. Kış döneminde hava koşulları nedeniyle aksayan Çanakkale Boğazı´ndaki deniz ulaşımının yol açtığı trafik yoğunluğu da köprü sayesinde azalacak. İki kıta arasındaki yolculuğu 6 dakikaya indirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü, bu sayede vakit ve yakıt tasarrufu da sağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında farklı ülkeden farklı kültürlere sahip yüzlerce mühendis ve yönetici projede görev yapıyor. Proje, dünya çapında ilgi uyandıran mühendislik, tasarım ve finansman çözümleri kadar özgün iş birliği modeliyle dikkati çekiyor. Farklı kurumsal kültürlere sahip, uluslararası dört köklü şirketin en yetkin uzmanlarını bir araya getirme, uyumlu bir takım ruhu oluşturma sürecini Daelim, Limak, SK E&C ve Yapı Merkezi oluşturuyor. 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin ana tedarikçilerinden biri olan Shanghai Pujiang Cable Co. İse, köprünün inşasında ana kabloları üretiyor.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2020-10-25 15:34:37



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