AK Parti Biga Kadın Kolları Başkanı Nesrin Sirkeci oldu

AK Parti Biga Kadın Kolları 6. Olağan Kongresinde başkanlığa Nesrin Sirkeci seçildi.

Özel bir salonda gerçekleştirilen kongrenin Divan Başkanlığını AK Parti Biga İlçe Koordinatörü Özlem Karadayı, Başkan Yardımcılığını Şerifnur Temiz Katip üyeliğini ise Gönül İtelik yaptı. Kongreye; AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Başkanı Naim Makas, İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Sepici, MHP İlçe Başkanı Salih Altınkaya, Oda Başkanları ve partililer katıldı.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Nesrin Sirkeci, İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçildi. Sirkeci burada yaptığı konuşmasında; “İlk günkü aşk ile inandığı yolda yürüyen, yürümekle kalmayıp koşan AK kadınlarıma teşekkür ediyorum. İşinden, eşinden, çoluk çocuğundan fedakarlık edip, ‘ben yoksam bir eksik olur’ diyen gece gündüz bu dava bizim, bu yol bizim, bu dava bizim deyip yürüyenlerdir AK kadınlar. AK Partinin bugünkü başarısının en büyük paydaşlarından biriside şüphesiz AK kadınlarımızdır. Üçüncü dönemimize başlangıç yapıyorum. Yeniden besmelemizi çekip, artık çok yakından görünen 2023 hedeflerimize akabinde, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. 31 Haziran seçimlerinde Biga’mızda 3 belediye aldık. Yine genel seçimlerde anlımızı ak çıkaracak oy oranlarıyla Biga’mızdan destek verdik. Bundan sonra da inandığımız yolda devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Biga Kadın Kolları Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Arzu Çalışkan, Arzu Gazi, Ayşe Bacak, Ayşe Süle, Ayşenur Köseoğlu, Büşra Etelik, Çağla Yücesoy, Çiğdem Arslan, Elif Çelik, Emel Emran, Fethiye Saka, Hülya Yongalı, Meliha Taşkıran, Neşe Açık, Serpil Koyuncu, Şeydanur Küçükkahveci, Yasemin Avcı, Zeynep Kalaycı, Nihal Güren'den.

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