Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Romanya Donanması'na ait F222 borda numaralı savaş gemisi Ros Regina Maria, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanması'na ait F222 borda numaralı Ros Regina Maria isimli savaş gemisi, manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine ulaştı. Saat 09.15 sıralarında Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik Botu eşli etti.

Romanya savaş gemisi Ros Regina Maria, Ege Denizi'na açılmak üzere yol aldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2020-10-26 10:04:28



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