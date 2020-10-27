Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Dondurma köyü, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakam Mustafa Gürdal başkanlığında toplanan Çan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, çok sayıda kişide pozitif vaka tespit edilen Dondurma köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina süresi boyunca, alınan kararlara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Çan ÇANAKKALE, (DHA)
2020-10-27 20:43:06
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