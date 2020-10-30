İzmir'deki deprem Çanakkale'de de hissedildi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'de de hissedildi.
İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremi hisseden Çanakkaleliler de büyük bir korku yaşadı. Özellikle çok katlı binaların deprem anında beşik gibi sallandığı gözlendi. Depremin ardından polis ekipleri, bölgelerindeki binaları kontrol etmeye başladı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirlendi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2020-10-30 17:23:15
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