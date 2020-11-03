Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri, törenle anıldı



Cihan BAYRALI/ECEABAT (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombardımanı sırasında şehit olan 5 astsubay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Vali İlhami Aktaş, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 3 Kasım 1914 tarihinin Çanakkale´nin ilk şehitlerinin verildiği gün olduğunu söyledi.

3 Kasım´da düşman donanmasındaki gemilerin açığa gelip, Seddülbahir´i bombalayıp, Seddülbahir´deki cephaneliğin ateş alması sonucu infilak etmesiyle oluşan patlamada 81 er ve 5 subayın şehit olduğunu ifade eden Kaşdemir, "Tarihe Çanakkale´nin ilk şehitleri olarak geçmişlerdir. Onları rahmetle ve şükranla anıyoruz. Cenabı Allah´ın izni ve şehitlerimizin fedakarlığı sayesinde hür rüzgarlar esiyor. Temennimiz odur, inşallah bu topraklarda al bayrağımız dalgalanacak ve ezanlar hiç dinmeyecek. Biz de kahraman şehit ve gazilerimizi unutmayacağız. Onları her zaman hayırla yad edeceğiz. Onları unutmadığımızı ve onları çok sevdiğimizi göstermek için bugün buradayız" şeklinde konuştu.

Çanakkale Savaşı'nda şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından İlk Şehitler Kabristanlığı'na karanfil bırakılmasıyla tören sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Eceabat Cihan BAYRALI

2020-11-03 14:46:16



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