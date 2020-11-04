Çanakkale’de yasa dışı bahis ve müstehcen sitelere erişim engeli

Çanakkale’de, yurtdışı kaynaklı 94 yasa dışı bahis sitesi ile 13 müstehcen içerikli internet sitesinin erişimi engellendi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele kapsamında, Türkiye’de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan bahis ile müstehcen sitelere yönelik yürütülen operasyon neticesinde 94 yasa dışı bahis sitesi ile 13 müstehcen içerikli internet sitesi belirlendi.

Tespit edilen internet sitelerinin herkesin erişebileceği şekilde yurtiçi ve yurtdışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı, sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağlaması ve müstehcen yayınlar yaptığının tespit edilmesi üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordine sağlanarak, 107 internet sitesine Türkiye’den erişimin engellenmesi sağlandı.

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