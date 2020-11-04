Çanakkale'de 1 ton sahte etil alkol ele geçirildi



Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'de kaçak ve sahte alkol satışına yönelik istihbari çalışmalarını sürdüren polis, Biga ilçesinde 1 ton sahte olduğu değerlendirilen etil alkol ele geçirdi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücalede Şube Müdürlüğü ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda, satışa uygun olmayan ve sahte olduğu değerlendirilen 1 ton etil alkol ele geçirildi. Biga ilçe merkezindeki bir işyeri ile Kemer köyündeki bir villada 1'er litrelik cam şişeler halinde bulunan 1 ton sahte etil alkole el konuldu.

Kemer köyündeki villasını da sahte etil alkolleri koymak için depo olarak kullanan işyeri sahibi hakkında, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA

2020-11-04 19:42:55



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