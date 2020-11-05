Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın KabatepeGökçeada hattındaki tüm seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “06.11.2020 Cuma (yarın) Kabatepe Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferler karşılıklı olarak iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.