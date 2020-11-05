Gökçeada´ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE´de Kuzey Ege Denizi´nde yarın beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Gökçeada´dan 07.00, 13.00 ve 18.00´deki, Kabatepe´den ise 09.00, 15.00 ve 20.00´deki tarifeli seferler yapılmayacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-11-05 21:02:21
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