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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BIFED büyük ödülünü, 'The Fever' isimli belgesel kazandı

DHA

BIFED büyük ödülünü, 'The Fever' isimli belgesel kazandı


Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- TÜRKİYE´nin 'ekoloji' temalı ilk ve tek festivali olan ve buy 7´ncisi düzenlenen 'Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde (BIFED) ödüller sahiplerini buldu. 75 ülkeden başvuran 500´ü aşkın belgesel arasından 15'inin finale kaldığı festivalde, Fethi Kayaalp Büyük Ödülü'nü yönetmenliğini Katharina Weingartner'ın yaptığı AvusturyaAlmanya ortak yapımı 'The Fever (Ateş)' filmi aldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak sanal ortamda gerçekleşen festivalde, Ana Yarışma kategorisinde Fethi Kayaalp adına verilen Uluslararası Yarışma Ödülü'nü 'The Fever (Ateş)' filmi kazandı. İkinciliği İsviçre yapımı 'Passion-Between Revolt and Resignation (Tutku-İsyan ve Teslimiyet Arasında)' filmi kazanırken, üçüncülük ise Fransız yapımı `Green Blood´ın (Yeşil Kan) oldu. 2-8 Kasım tarihleri gerçekleşen BIFED'te dünyanın dört bir yanında izleyiciler dijital ortamda festival filmleri ile buluştu. Festivalin son gününde de filmler platform aracılığıyla takip edilebilecek.
BAŞKAN YILMAZ: 11 BİN KİŞİ İZLEDİ, BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR
BIFED ekibinden Şevval Dolanbay'ın sunduğu çevrimiçi törende konuşan Festival ve Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, "Yedinci festivalimizi deprem, pandemi, korkunç orman yangınları ve yalnızca son otuz yılda güzel mavi gezegenimizin 4,5 milyar yılda ürettiği kadar karbondioksit ürettiğimiz bilgisiyle kapatıyoruz. Hüzünlü ama somut bilgiler böyle. Bütün bir yıl hazırlandığımız festival haftası geride kaldı. BIFED´deki belgeselleri gösterdiğimiz platform ve Youtube kanalımızdaki 39 belgesele yaklaşık 11 bin kişi ilgi gösterdi. Bu sayı daha da artacaktır. Bu bizler için büyük gurur" dedi.
Festival Yönetmeni Petra Holzer de, "BIFED 2020 sona eriyor. Bu, hepimiz için yepyeni ve zorlayıcı bir deneyimdi. Bir yandan, izleyicilerimizle doğrudan etkileşim kuramıyorduk. Bu önceki BIFED yıllarının en özel deneyimlerinden biriydi. Öte yandan da birçok yönetmenimizle çevrimiçi olanaklarla tanışma ve bu videoları sizlerle paylaşma şansımız oldu. Çok önemli konular hakkında konuştuk ve bu konuşmaları sizinle canlı olarak paylaştık. Programların videolarını Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz" açıklamasını yaptı. 
Festival jürisi ile gerçekleşen çevrimiçi canlı bağlantılar ile ödül alan filmler açıklandı.
BÜYÜK ÖDÜL İLAÇ ENDÜSTRİSİNE CİDDİ ELEŞTİRİ GETİREN 'THE FEVER'IN
Jüri, dünyadaki diğer bütün hastalıkların ve savaşların toplamından daha fazla insanın ölümüne sebep olan `sıtma´ üzerine hazırlanan ve ilaç endüstrisine dair ciddi eleştiriler getiren `The Fever (Ateş)´ belgeselinin seçilme nedenini, "Bu film çeşitli baskı, sömürge ve ekonomik şiddet seviyelerinde zincirleri kırma girişimlerini göstermeyi amaçlıyor. Batılı, kapitalist ve çok uluslu tıp şirketlerinin karşısında; farklı tıbbi tekniklerle insanların ve kadınların güçlendirilmesini ve bu alternatif yöntemlerin sağlık kaynakları, bilim ve toprak egemenliğinin özerkliği için nasıl bir anahtar olduğuna ışık tutuyor" diye açıkladı. Açıklamayı jüri adına Arjantin´den canlı yayına bağlanan Mariano Pozzi yaptı.
KAPİTALİZMİN ACI TADINI HİSSETTİREN 'PASSION' İKİNCİ
Jüri üyelerinden Blagota Marunovic Karadağ'dan bir video göndererek hem festivali selamladı hem de ikincilik ödülünü alan belgeseli açıkladı. Uluslararası Yarışma kategorisinde ikincilik ödülünü kazanan Christian Labhart´ın İsviçre yapımı 'Tutku-İsyan ve Teslimiyet Arasında (PassionBetween Revolt and Resignation)' belgeselini jüri, "Konuya iddialı ama yine de ılımlı bir yaklaşımla bakan yönetmen, 20'nci ve 21'inci yüzyılda modern dünyanın karmaşık tarihi, felsefi, ekolojik ve politik boyutlarını ustaca birleştiriyor. Bütün bunlar, çağdaş Avrupa sinematografisinin bu şaheserini izleyen hepimiz; acımasız kapitalizmin ağır ve kaçınılmaz gerçekliğinin yarattığı acı tadı hissediyoruz" açıklamasıyla duyurdu.
GAZETECİLER İÇİN NEFES KESEN BİR YAPIM 'GREEN BLOOD'
Festival jürilerinden biri olan ve İskoçya´dan canlı yayına bağlanan Rachel Caplan, "Jüri, bu filmi dünya çapındaki çevre gazetecilerinin hayati önem taşıyan çalışmalarını ve karşılaştıkları ciddi tehditleri, bazen kendi hayatlarıyla ödeyerek sergileyişini takdir ediyor. Bu film, bu gazetecilerin başladığı işi bitirmek ve madencilik sektörünün dehşetini gün ışığına çıkarmak için önemli bir medya iş birliğidir. Bu cesur araştırma çalışması için jüri, BIFED 2020 3´üncülük ödülünü Arthur Bouvart, Jules Giraudat ve Alexis Marant´ın 'Green Blood (Yeşil Kan)' filmine veriyor" açıklamasını yaparak üçüncülüğün Fransa´ya gittiğini belirtti.
Ana Yarışma ve Panorama seçkisindeki 28 belgesel www.bifedonline.org adresinden ücretsiz olarak 8 Kasım Pazar günü gece yarısına kadar izlenebilecek. 11 belgeselin yer aldığı Türkiye Panorama belgeselleri ise www.bifed.org adresinden kasım ayı sonuna dek ücretsiz olarak takip edilebilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK
2020-11-08 16:48:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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