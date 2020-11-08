Burak GEZEN\/\u00c7ANAKKALE,\u00a0(DHA)-\u00a0\u00c7ANAKKALE de t\u00fcps\u00fcz olarak, 18 metre derinli\u011fe serbest dal\u0131\u015f yapan\u00a0\u00c7etin Ege\u00a0Do\u011fan (40), z\u0131pk\u0131nla\u00a058 kilo a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda, 1 metre 80\u00a0santim boyunda akya bal\u0131\u011f\u0131 avlad\u0131.\u00a0\u00d6zel bir bankada g\u00fcvenlik g\u00f6revlisi olarak \u00e7al\u0131\u015fan \u00c7anakkaleli dalg\u0131\u00e7\u00a0\u00c7etin Ege Do\u011fan, B\u00fcy\u00fck Kemikli Burnu mevkisinde\u00a0t\u00fcps\u00fcz olarak 18\u00a0metreye serbest dal\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Kar\u015f\u0131s\u0131na olduk\u00e7a b\u00fcy\u00fck bir akya bal\u0131\u011f\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. \u00d6n\u00fcnden h\u0131zla ge\u00e7en bal\u0131\u011f\u0131\u00a0z\u0131pk\u0131nla avlayan Do\u011fan, suyun karanl\u0131k olmas\u0131 nedeniyle bal\u0131\u011f\u0131 vurma an\u0131n\u0131 kameraya kaydedemedi. Ancak, Do\u011fan \u0131n, g\u00fc\u00e7l\u00fckle suyun y\u00fczeyine \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131\u00a0akya bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n\u00a0su alt\u0131 kameras\u0131na yans\u0131yan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde ne denli b\u00fcy\u00fck oldu\u011fu net \u015fekilde g\u00f6r\u00fcld\u00fc.Dalg\u0131\u00e7 \u00c7etin Ege Do\u011fan \u0131n\u00a0avlad\u0131\u011f\u0131 akya bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 58 kilo, boyu ise 1 metre 80 santim olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.\u00a0DHA-Genel T\u00fcrkiye-\u00c7anakkale \/ Merkez Burak GEZEN2020-11-08 16:56:28