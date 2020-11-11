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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınarık köyünde cami ve kahvehaneler kapatıldı

İHA

Çınarık köyünde cami ve kahvehaneler kapatıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağı Çınarcık köyünde korona virüs (Covid19) görülmesi üzerine köy kahveleri ve köy camii tedbir maksadıyla 15 gün süreyle kapatıldı.
Yenice ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki 90 haneli 280 nüfuslu Çınarcık köyünde, muhtar, covid19 şüphesi üzerine köy konağı, köy camii ve kahveleri 15 gün süreyle kapattı. Muhtar İsmet Çetin, “Köy konağı, köy camii ve kahvelerini 15 süre ile kapattık. Köyümüz halkından da görüş aldık. Kendileri de talep etti kapatalım diye. Bu pandemi dolayısı ile bir iki hanede de pozitif vaka duyduk. Bunun için kapatma ihtiyacı duyduk. Kaymakam beyinde olurunu aldık. Kendisi de uygun buldu. Köy kahvesi ve camimizi 15 gün süre ile kapattık tedbir amaçlı olarak. Bir de komşu geliş ve gidişlerine kısıtlama getirdik. Yani ilan ettirdik. İnşallah vatandaşta uyacak. Talepleri de bu yönde zaten. Bu dönemi de sağlıklı bir şekilde atlatacağız inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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