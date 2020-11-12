Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Boğazdan geçişi sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Geminin güvertesindeki can yelekli askerler, dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2020-11-12 16:41:31



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