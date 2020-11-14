Vali Aktaş'tan Troya Tarihi Milli Parkı'nda inceleme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aktaş'tan Troya Tarihi Milli Parkı'nda inceleme

DHA

Vali Aktaş'tan Troya Tarihi Milli Parkı'nda inceleme


ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, Troya Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulunarak, Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan´dan bilgi aldı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın Troya Tarihi Milli Parkı'ndaki inceleme gezisine; Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Çanakkale Körfez Yöresel Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Armağan Aydeğer, turizmci Turgay Kılıç, turizmci ve Çanakkale Belediye Meclis üyesi Nilgün Gökser ile Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan da katıldı. Vali Aktaş, Troya Tarihi Milli Parkı içinde yer alan Troya Antik Kenti, Arkeo-Köy Tevfikiye, Kumkale Şehitliği, Karanlık Liman, Yeniköy Plajı günübirlik ve çadırlı kamp alanı sahası ile Cezayirli Hasan Paşa Konağı'nda incelemelerde bulunarak, Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan´dan bilgi aldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez
2020-11-14 12:27:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi AK Partili Turan: “Milletimizin ihtiyaçlarına cevap verecek yasama faaliyetlerimize devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kanun teklifi ...
Çocukların ilk kitapları başkan Erdoğan'dan
YEREL HABERLER Çocukların ilk kitapları başkan Erdoğan'dan
Çan'da sokak düzenleme projesine vatandaşlar oylarıyla karar verdi
YEREL HABERLER Çan'da sokak düzenleme projesine vatandaşlar ...
Kayıp alzheimer hastası, jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Kayıp alzheimer hastası, jandarma tarafından bulundu
Çanakkale’de sigara ve maske denetimleri
YEREL HABERLER Çanakkale’de sigara ve maske denetimleri
Alzheimer hastası kadını jandarma ekipleri buldu
YEREL HABERLER Alzheimer hastası kadını jandarma ekipleri buldu
Çanakkale´de sigara içilmesi yasak alanlar belli oldu
YEREL HABERLER Çanakkale´de sigara içilmesi yasak alanlar belli oldu
Çanakkale’de kamuya açık yerlerde sigara içme yasağı başladı 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER Çanakkale’de kamuya açık yerlerde sigara içme yasağı ...
Ayvacık'taki depremzede yörüklerden İzmir'e yardım eli
YEREL HABERLER Ayvacık'taki depremzede yörüklerden İzmir'e yardım ...
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale ...
Ayvacık’taki okullardan İzmir’e 368 yardım kolisi
YEREL HABERLER Ayvacık’taki okullardan İzmir’e 368 yardım kolisi
Çan Belediyesi sokakta yapılacak değişiklik için sandık kurdu
YEREL HABERLER Çan Belediyesi sokakta yapılacak değişiklik için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X