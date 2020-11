(Özel) Hobi amaçlı başladığı arıcılıkla korona virüse savaş açtı Ziraat Odası Başkanı Pehlivan: “Korona virüse karşı siyah bal tüketin” Yalnızca Kazdağları’nda üretilen siyah bal, şifa deposu olarak anılıyor

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bulunan ve oksijen deposu olarak bilinen Kazdağları’nda, kestane ile meşe ağaçlarının bulunduğu alanlarda elde edilen siyah bal, korona virüse (Covid19) savaş açtı. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, korona virüsle mücadele için bağışıklığı güçlendiren siyah bal tüketilmesi çağrısında bulundu.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Kazdağları’nın kuzey yamacında bulunan Yeşilköy’de, 10 yıl önce 2 kovanla hobi olarak başladığı aracılığı geliştirerek gelir kapısı haline getiren Halil Yıldız’ın ürettiği siyah ballar büyük ilgi görüyor. Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgını devam ederken, kış aylarının gelmesiyle birlikte insanlar bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyor. Yalnızca, Kazdağları’nın kuzey yamaçlarında kestane ve meşe ağaçlarının bulunduğu bölgelere konulan arılarca üretilen siyah ballar birçok konuda şifa deposu olarak biliniyor.



“Analizlerde en yüksek antioksidan içeren bal olduğu ispatlandı”

Balın renginin siyah olması nedeniyle ilk zamanlarda ilgi görmediğini ancak yapılan analizlerde en yüksek antioksidan içeren bal olduğunun ispatlandığını belirten üretici Halil Yıldız, “Arıcılığa bundan yaklaşık 10 yıl önce, 2 kovanla hobi olarak başladım. Daha sonra biraz çoğaldı ve çoğaldıkça pazar aramaya başladık. Balımız siyah diye çok rağbet görmüyordu, sonra balın Amerika’da analizlerini yaptırdık. Her yıl analiz yaptırıyorum. Yapılan analizlerde en yüksek antioksidan içeren bal olduğu ispatlandı. Bundan sonra biz daha iyi pazar bulmak için balımızı internet üzerinden satmaya başladık. Tabii bu arada arılarımızı da iyice çoğalttık. Ayrıca; polifloralı çiçek balı, polen ve propolis üretiyorum. Arılarımızı koyduğumuz yerde, kestane ve meşe ağaçlarıyla beraber karıştırıldığı için polifloral değeri de yüksek çıkıyor” dedi.



“Korona virüsle mücadeleye takviye edici gıdadır”

Üretilen siyah bal, polen ve propolislerin korona virüs ile mücadelede takviye edici bir gıda olduğunu kaydeden Yıldız, “Bu ürünler, korona virüs ile ilgili mutlaka takviye edici bir gıdadır. Siyah balımızı 150 liraya gönderiyorum şu anda, geçen yıl da bu fiyattan satıyordum. Korona virüs var diye fırsatçılık yapmak istemedik, özellikle bu yıl da fiyatları aynı tuttuk” diye konuştu.



“Gerçek ve sahte bal ancak laboratuvarlarda anlaşılır”

Piyasada satılan balların gerçek ya da sahte olduğunu anlamak için laboratuvar ortamlarında analiz yaptırılması gerektiğini söyleyen Yıldız, “Gerçek ve sahte bal asla kişilerin elinde tespit edilemez. Gıda laboratuvarlarında tespit edilebiliyor. Müşteriler, bu işte güvenerek alım yapıyor. İlk aldıklarında memnun kalınca devamlı sipariş veriyorlar. Zaten bu kalitesinin ispatı oluyor. Basit tesislerle, anlaşılabilir bir şey değildir baldaki sahtekarlık” şeklinde konuştu.



“Siyah bal, Bayramiç ile Çan sınırları arasında üretiliyor”

Siyah balın sadece Bayramiç ile Çan ilçeleri arasında üretilebildiğini de sözlerine ekleyen Yıldız, “Bu siyah bal, yalnızca Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi ile Çan ilçesi sınırları arasında üretilebilen bir baldır. Yani her siyah bal, bizim Bayramiç’te üretilmiş siyah baldan değildir. Özellikle ziraat odası başkanımızdan da bu bal için coğrafi işaret almasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Covid19’a karşı sağlık açısından bal tüketmek gerekir”

Son zamanlarda artış gösteren Covid19’a karşı sağlık anlamında bal tüketilmesi çağrısı yapan Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ise, “Kazdağları’nın Kuzey yamaçlarında Yeşilköy ile Karaköy arasında bir alandayız. Bu alanda bulunmamızın nedeni ise organik ballarımız. Biliyorsunuz bal, insan vücudu ve sağlığı için çok önemli. Covid19’un olduğu günlerde sağlık açısından bal tüketmek gerekmektedir. Balın nelere faydası var; B1, B2, B3, B5 ve B6 vitaminleri bulunmaktadır. Şeker yerine tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterole iyi gelir, beyin hücrelerinin gelişmesinde faydalı olur” dedi.



“Coğrafi işaret çalışmalarına başladık”

Siyah balın coğrafi işaret tescili için çalışmalara da başladıklarını söyleyen Pehlivan, “Siyah bal, kestane ve meşe ağaçlarının bulunduğu alanda arıların otlamasıyla, flora dengesini kurmasıyla elde edilmektedir. Bayramiç’te bal üzerine coğrafi işaret çalışmalarına başladık, bunu da her geçen gün arttırmaktayız. Biz bütün Covid19 hastalarına ve hasta olmayan tüm tüketicilere şunu öneririz: Kazdağları’nda yetişen bu siyah balı tüketmelerini öneriyoruz. Başka yerlerde kestane balı diye satılan balların kestane ile ilgisi yoktur. Biz kestane ve meşe karışımında oluşan bala siyah bal diyoruz. Bu da Kazdağları’nda olmasından dolayı siyah bal adını alıyor” diye konuştu.

