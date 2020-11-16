Gelibolu'da hayvanseverlerden 30 kedi ve köpek kulübesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelibolu'da hayvanseverlerden 30 kedi ve köpek kulübesi

DHA

Gelibolu'da hayvanseverlerden 30 kedi ve köpek kulübesi


Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE Gelibolu'da, Dost Patiler Derneği ile Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, hayvanseverlerin yardımlarıyla yaptıkları 30 kedi ve köpek kulübesinin ilçenin belirli noktalarına yerleştirdi.
Gelibolu ilçesinde Dost Patiler Derneği ile Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği üyelerince 'Her 4 patiye 1 kulübe' kampanyası başlatıldı. İlçedeki hayvanseverler, kedi ve köpek kulübelerinin yapımı için palet, branda, çivi, vida, testere, şarjlı matkap, mama kaplarını dernek üyelerine teslim etti. Hazırlanan 30 kedi ve köpek kulübesi, ilçenin belirli noktalarına monte edildi. Kulübelerin içlerine kedi ve köpekler için mamalar konuldu.
Sokak kedi ve köpekleri için kampanyaya destek veren hayvanseverlere teşekkür eden Gelibolu Dost Patiler Derneği Başkanı Yasemin Çat, "Bir ricamız da bu dostlarımızın evlerinin kırılmaması ve korunması için. Lütfen bu dostlarımızın emeğine saygı gösterelim ve bu barınakları koruyalım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA
2020-11-16 10:41:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Biga´da sahte alkol operasyonuna 3 gözaltı
YEREL HABERLER Biga´da sahte alkol operasyonuna 3 gözaltı
Çanakkale´de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale´de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
(Özel) Hobi amaçlı başladığı arıcılıkla korona virüse savaş açtı Ziraat Odası Başkanı Pehlivan: “Korona virüse karşı siyah bal tüketin” Yalnızca Kazdağları’nda üretilen siyah bal, şifa deposu olarak anılıyor
YEREL HABERLER (Özel) Hobi amaçlı başladığı arıcılıkla korona virüse ...
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
YEREL HABERLER Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
Biga’da 2 köye Covid-19 kısıtlaması
YEREL HABERLER Biga’da 2 köye Covid-19 kısıtlaması
Biga’da ‘Su hayattır, su gelecektir’ proje çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Biga’da ‘Su hayattır, su gelecektir’ proje ...
Mısır savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Mısır savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Ayvacık'ta sigara içilmesi yasak olan alanlar belli oldu Ayvacık'ta sigara içilmesi yasak olan alanlara uyarı levhaları asıldı
YEREL HABERLER Ayvacık'ta sigara içilmesi yasak olan alanlar belli ...
Vali Aktaş'tan Troya Tarihi Milli Parkı'nda inceleme
YEREL HABERLER Vali Aktaş'tan Troya Tarihi Milli Parkı'nda inceleme
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi AK Partili Turan: “Milletimizin ihtiyaçlarına cevap verecek yasama faaliyetlerimize devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kanun teklifi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X