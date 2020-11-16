Çanakkale'de kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı

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ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak kazı operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Biga ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Kazı sırasında şüphelilerin kullandığı tespit edilen 1 balyoz, 15 kazma, 1 kürek, 1 metre, 1 demir çubuk, 2 keser ve 1 çapa ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2020-11-16 17:27:54



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