Yenice’de trafik kazası: 1 yaralı

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– Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, YeniceÇan karayolunda Yenice ilçesinden Çan ilçesine giden A.F. idaresindeki 17 YP 973 plakalı araç, sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü A.F. isimli kadın, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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