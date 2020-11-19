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Çanakkale’de kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Çanakkale’de kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale’de gerçekleştirilen sahte ve kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte/kaçak alkollü içki, etil/metil alkol suçlarına yönelik yaptıkları araştırmalar neticesinde birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, sahte alkollü içki imalatında kullanıldığı değerlendirilen; bin 168 litre etil alkol, 24 adet malt aroması kiti, 44 adet anason rakı kiti, 4 adet ardıç votka kiti, 2 adet likör ve 36 adet cinsel güç artırıcı hap ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

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