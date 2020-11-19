Biga Belediyesi’nden ‘Hayat Yolu’

Biga Belediyesi, Bandırma çevre yolundan Biga Devlet Hastanesi’ne kolay ve hızlı bir ulaşım imkanı sağlayacak bağlantı yolunu kullanıma açarak ambulans ve vatandaşların hizmetine sundu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın ‘Başkan Mahallemizde’ toplantılarında gündeme gelen ve bir vatandaşın, “Başkanım, Bandırma Caddesi çevre yolundan siteler konutlarına bir yol açılması gerekiyor. Biga Devlet Hastanesi’ne acil hasta getiren bir ambulans veya vatandaş ya 421. sokaktan ya da BigaÇan yolu trafik ışıklardan ulaşım sağlıyor ve bu durum zaman kaybettiriyor” diyerek çevre yolundan sitelere yol açılması gerektiğini söylemişti. Yaşanan gelişmeler üzerine Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, toplantı esnasında konuyla ilgili çalışmalara başlanması talimatını verdi. Biga Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün hazırlıkları ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde yol açma çalışmaları tamamlandı.

“Kolay ve rahat ulaşımla hayat yolu olacak”

Şirintepe Mahallesi Muhtarı Necati Arı ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Başkan Erdoğan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana mahalle toplantılarımızı düzenleyerek vatandaşlarımızı dinleyip birebir çözümler buluyoruz. Kovid19 nedeniyle mahalle toplantılarımızı erteleme mecburiyetinde kalmış olsak da çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Aralık 2019’da bir vatandaşımızın Şirintepe mahalle toplantısında dile getirdiği yol sorununu söz verdiğimiz gibi bir yıl geçmeden çözüme kavuşturduk. Bandırma Caddesi çevre yolundan Şirintepe Mahallesi Siteler bölgesine ve Biga Devlet Hastanemize rahat ve kolay bir ulaşım sunması için bağlantı yolunu açtık. Barış Manço Caddesi’ne bağladığımız bu yolumuz adeta hayat yolu olarak hizmet verecek. Asfalt çalışması ve peyzaj düzenlemesiyle birlikte aydınlatma projesinin de tamamlanmasıyla çok güzel bir yol oldu. Yolumuz gerek Biga Devlet Hastanesi’ne acil hasta getiren ambulanslara gerekse bu bölgede oturan vatandaşımıza hem zaman kazandıracak hem de rahatlık sunacak. Proje çalışmasında emeği geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Biga’mıza hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

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