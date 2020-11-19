Kuzey Ege denizinde fırtına etkili oluyor Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’de, şiddetli poyraz deniz ulaşımını aksattı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın KabatepeGökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “20.11.2020 Cuma günü KabatepeGökçeada hattında yapılması planlanan Gökçeada’dan saat 07:00 ve Kabatepe’den saat 09:00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiş olup, Gökçeada’dan saat 13:00,18:00 ve 22:00’da, Kabatepe’den saat 15:00 ve 20:00’daki tarifeli seferler saatinde yapılacaktır. Ayrıca Kabatepe’den saat 11. 00’de ek sefer yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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