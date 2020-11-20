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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de 39 okul binası için yıkım kararı

İHA

Çanakkale’de 39 okul binası için yıkım kararı

Çanakkale’de, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 39 okul binasının yıkımına, 33 tanesinin de güçlendirilmesine karar verildi.
Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Çanakkale’de, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle 39 okul binasının yıkımına, 33 tanesinin de güçlendirilmesine karar verildi.
Konuyla ilgili Çanakkale İl Milli Eğitimi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Eğitim öğretim açısından tehlike arz eden ve yıkılması gereken binalar ivedilikle boşaltılmış; öğrencilerimiz güvenli alanlara taşınmıştır. Akabinde söz konusu binaların yıkımları gerçekleştirilmiş ve yıkılan binalarımızın yerine yenilerinin yapılması için proje çalışmalarına vakit geçirilmeden başlanmıştır. Bu binalarımızın yapımlarına en yakın zamanda başlanacaktır. Ayrıca daha önceki yıllarda deprem dayanıklılık testleri sonucu yıktırılan ve yapımına başlanan 9 okul binamız da 20192020 Eğitim Öğretim Yılında tamamlanarak hizmete girmiştir. Deprem dayanıklılığı açısından risk teşkil eden okul binaları ile ilgili zemin etütleri yaptırılmış, proje revize çalışmaları tamamlanmış, maliyet hesapları çıkartılarak 26 tanesi, İl Özel İdaresinin de destekleriyle, ihale edilmiş ve yapımına hızla başlanmıştır. Son durumda 16 okulun güçlendirme çalışmaları bitirilmiş olup; 10 okulun güçlendirme çalışmaları ise kısa bir süre içerisinde tamamlanacaktır. Geriye kalan 7 okulun güçlendirme ödenekleri mevcut olup proje revize işlemleri biter bitmez güçlendirme yapım işlerine başlanacaktır. Amacımız depreme dayanıklılık bakımından riskli olarak değerlendirilen binaların bir an evvel depreme dayanıklı hale getirilerek hem öğrencilerimiz hem de eğitim çalışanlarımız için sağlıklı eğitim öğretim ortamları oluşturmak ve olası tehlikeleri bertaraf etmektir. Velilerimizin emaneti, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı her türlü tehlikeden korumaya çalışmak en büyük önceliğimizdir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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