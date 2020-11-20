Gelibolu’da 14 gün süreyle halk pazarı kurulmayacak

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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle halk pazarlarının kurulması, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile durduruldu.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren, Covidd19 tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süreyle halk pazarlarının kurulmaması kararı alındı.

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