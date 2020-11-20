Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

Çanakkale’de, gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 insan kaçakçısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım Cuma günü Barbaros Mahallesi’nde, 3’ü çocuk 29 Kongo uyruklu şahsın kaçak yollardan yurtdışına götürülmek üzere İstanbul’dan Çanakkale’ye getirilerek, bulundukları ikametten silah zoruyla paralarının alındığı iddia edilmesi üzerine harekete geçildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından araştırma yapan polis ekipleri, 2 Afganistan uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi alınan zanlılar, çıkarıldığı mahkemece Göçmen Kaçakçılığı ve Yağma suçlarından tutuklanarak Çanakkale E tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Öte yandan, söz konusu olaya karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli daha 18 Kasım Çarşamba günü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Göçmen Kaçakçılığı ve Yağma suçlarından adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri ise tutuklanarak Çanakkale E tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

29 Kongo uyruklu şahıs ise yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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