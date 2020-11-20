Çanakkale'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE'de polis ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, Kongo uyruklu olan, 3'ü çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 organizatör ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Barbaros Mahallesi'nde, 3'ü çocuk olan Kongo uyruklu 29 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek üzere İstanbul'dan kente getirildiği ve silah zoruyla paralarının alındığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucu olayla bağlantısı bulunan 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3 organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çanakkale E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2020-11-20 16:29:28



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