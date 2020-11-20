Çanakkale'de 39 okul yıkılacak, 33 bina güçlendirilecek



ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'de, 39 okulun hizmet binaları için yıkım, 33 okulun hizmet binaları için ise güçlendirme kararı verildi.

Kentte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son yaptırılan deprem soruşturmaları sonucu 39 okulun hizmet binaları için yıkım, 33 okulun hizmet binaları için de güçlendirme kararı verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim öğretim açısından tehlike arz eden ve yıkılması gereken binalar ivedilikle boşaltılmış; öğrencilerimiz güvenli alanlara taşınmıştır. Akabinde söz konusu binaların yıkımları gerçekleştirilmiş ve yıkılan binalarımızın yerine yenilerinin yapılması için proje çalışmalarına vakit geçirilmeden başlanmıştır. Bu binalarımızın yapımlarına en yakın zamanda başlanacaktır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez

2020-11-20 16:48:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.