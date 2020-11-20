Çanakkale'de kısıtlamaya tabi iş yerleri kapatıldı



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki genelgesi üzerine Çanakkale'de bazı iş yerleri saat 20.00'de kapatıldı.

Genelge kapsamında restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetlerine ilişkin kısıtlamalar bu akşam saat 20.00'de yürürlüğe girdi. Çanakkale'de de kısıtlamaya tabi olan iş yerleri saat 20.00'ye yaklaştığında müşterilerine son uyarılarını yaptı. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde birçok vatandaş mekanları boşalttı. Mekan sahipleri de kısıtlamalar kapsamında iş yerlerini saat 20.00'de kapattı. Polis ekipleri, kentte devriye gezerek, kısıtlamaya tabi iş yerlerinin kapalı olup olmadığını denetledi. Saat 20.00'de kapanmayan mekanların sahipleri uyarıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2020-11-20 21:29:58



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