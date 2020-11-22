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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de bir evde 1.5 ton sahte şarap ele geçirildi

DHA

Çanakkale'de bir evde 1.5 ton sahte şarap ele geçirildi


Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesindeki bir evde, 1.5 ton sahte şarap ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde yaşayan S.A.'nın evinde sahte içki bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, eve yaptıkları operasyonla 1.5 ton sahte şarap ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.A., Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
El koyulan 1.5 ton sahte içki imha edildi.  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2020-11-22 10:54:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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