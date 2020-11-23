Bayramiç'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürdükleri araştırmalar kapsamında Bayramiç ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; 150 gram skunk maddesi, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet Kenevir öğütme aparatı ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

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