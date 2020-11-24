Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

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Çanakkale’de elveşirsiz hava şartları sebebiyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın KabatepeGökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “25 Kasım Çarşamba KabatepeGökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07:00, Kabatepe'den 09:00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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