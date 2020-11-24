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Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

DHA

Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- KUZEY Ege Denizi'nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. 
Meteoroloji tarafından Kuzey Ege Denizi için yapılan poyraz fırtınası uyarısı üzerine, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından bazı feribot seferleri için iptal duyurusu geldi. Yapılan açıklamada, yarın sabah Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 09.00'daki feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacağı bildirildi. Diğer seferlerin ise, planlanan saatte yapılacağı açıklandı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2020-11-24 18:13:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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