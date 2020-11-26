Kaymakam Göktaş’tan korona virüs denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Göktaş’tan korona virüs denetimi

İHA

Kaymakam Göktaş’tan korona virüs denetimi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Kaymakam Musa Göktaş tarafından qazar yerindeki tedbirler incelendi.
Yenice İlçe Kaymakamı Musa Göktaş, İlçe Jandarma Komutan vekili Nail Erdoğan, İlçe Emniyet Amiri Bektaş Akın, İlçe Sağlık Müdürü Sabri Erkut, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Karadeniz, daire amirleri ile birlikte korona virüs salgını ile mücadele kapsamında pazar yerinde alınan tedbirleri denetledi. Kaymakam Göktaş ve beraberindeki heyet pazar esnafına maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çan’da salgın denetim ekipleri kontrollere başladı
YEREL HABERLER Çan’da salgın denetim ekipleri kontrollere başladı
Biga'da çay ocakları kapatıldı Karabiga'da pazar kurulmayacak
YEREL HABERLER Biga'da çay ocakları kapatıldı Karabiga'da pazar ...
Çanakkale’de 50 bin liralık ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 50 bin liralık ziynet eşyası çalan zanlı ...
Çanakkale'de elektrik kesintisi
YEREL HABERLER Çanakkale'de elektrik kesintisi
Çan Belediyesi köyleri dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Çan Belediyesi köyleri dezenfekte ediyor
Biga’ya Millet Bahçesi yapılacak
YEREL HABERLER Biga’ya Millet Bahçesi yapılacak
Bayramiç’te kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Bayramiç’te kaçak içki operasyonu
Çan’da KADES uygulaması tanıtıldı
YEREL HABERLER Çan’da KADES uygulaması tanıtıldı
Başkan Öz haftalık bilgilendirmelere devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Öz haftalık bilgilendirmelere devam ediyor
Yenice’de KADES toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Yenice’de KADES toplantısı düzenlendi
Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
YEREL HABERLER Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal ...
Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu
Yenice’de Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Yenice’de Öğretmenler Günü kutlandı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Biga'da Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Biga'da Öğretmenler Günü kutlandı
Başkan Erdoğan’dan Öğretmenler Günü ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan’dan Öğretmenler Günü ziyaretleri
Başkan Erdoğan’dan kan bağışına davet
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan’dan kan bağışına davet
Jandarma, kayıp koyunları dronla buldu
YEREL HABERLER Jandarma, kayıp koyunları dronla buldu
Çanakkale'de kamu kurumlarını zarara uğrattığı iddia edilen 5 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kamu kurumlarını zarara uğrattığı iddia ...
Kayıp koyunlar drone ile bulundu
YEREL HABERLER Kayıp koyunlar drone ile bulundu
Çanakkale’de ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çanakkale’de ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 5 ...
Çanakkale'de Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de Öğretmenler Günü kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X