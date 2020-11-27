UEDAŞ ekiplerinden karantina mesaisi 

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Gürkan DURAL/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de UEDAŞ ekipleri, karantinada olan mahallelerdeki arızalara müdahale ederek, enerji kesintisini önlüyor.

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.), pandemide karantinaya alınan mahallelerde enerji ihtiyacı için çalışmalarını sürdürüyor. İş güvenliğinin yanı sıra pandemi tedbirlerine de dikkat eden saha ekibi, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Ağaköy, Bozlar, Çelikgürü, Danişment, Yeniçiftlik, Kemer ve Kozçeşme köyleri koronavirüs vakaları nedeniyle karantina altına alınırken, ekipler bölgeleri 7 gün 24 saat takip ediyor. Ağaköy Mahallesi'nden arıza ihbarı alan ekipler, özel tulum, maske ve eldivenlerini giyerek bölgeye kısa sürede müdahale etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Gürkan DURAL

2020-11-27 10:38:26



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