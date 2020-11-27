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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mısır savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

DHA

Mısır savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)MISIR Donanması'na ait, 'El Fateh', 'Alexandria' ve 'M. Fahmy' isimli savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. 
Marmara Denizi'nden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Mısır Donanması'na ait, 971 borda numaralı 'El Fateh', 911 borda numaralı 'Alexandria' ve 686 borda numaralı 'M. Fahmy' isimli savaş gemileri, saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçti. 
Ege Denizi'ne doğru yol alan Mısır savaş gemilerine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu ile eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2020-11-27 11:57:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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