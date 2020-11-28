Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı, etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.
Çanakkale'de saat 05.00'den itibaren etkili olmaya başlayan sis, özellikle deniz üzerinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2020-11-28 08:40:31
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