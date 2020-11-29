Güney Kore'deki dev akvaryumun heykelleri Çanakkale'den



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de farklı disiplin dallarından 11 sanatçı, Küçük Sanayi Sitesi´nde kurdukları atölyede Güney Kore´ye ihraç edecekleri, dev büst ve heykeller yapıyor. Yunan mitolojisinde yer alan Poseidon, Athena ve Medusa´nın dev heykelleri, Zeus, Herakles, Perseus, Afrodit ve Ares büstleri ile 5 deniz kızı heykeli Güney Kore´deki bir dev akvaryumda sergilenecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu Ethem Muhtaroğlu, yaklaşık 20 yıldır heykel, seramik, mozaik, resim alanında eserler yaptığını belirtti. Beraber proje yaptıkları firmadan Güney Kore´ye ihraç edilmek üzere sipariş gelmesi üzerine Çanakkale´de farklı disiplin dallarında çalışan 11 sanatçı ile bir araya gelerek, Küçük Sanayi Sitesi´nde bir atölye kurduklarını anlatan Muhtaroğlu, Çanakkale´de çok güzel bir sanatçı topluluğu bulunduğunu ve birlikte sanat anlamında yapamayacakları iş olmadığını ifade etti.

Seramik, heykel, tekstil ve ses mühendisliği bölümlerinden mezun, eli güzel sanatlara değmiş farklı disiplinlerden çok güzel bir kadro ile çalıştıklarını söyleyen Ethem Muhtaroğlu, "Bu sayede de bize verilebilecek her türlü işin altından kalkabilecek durumdayız. Bu işler şu anda Güney Kore için yapılıyor. Yaklaşık 6 ay gibi çok kısa bir sürede bizden istedikleri 3 tane dev heykel, 5 tane dev büst ve 5 tane de denizkızı heykelini yapacağız. Bu kadar iş için çok kısa bir süre olmasına rağmen kolları sıvayıp işe başladık. Heykellerimizin en büyük olanının ismi Poseidon, 3.5 metre boyunda. Athena heykeli 3 metre 30 santim, Medusa heykeli ise 3 metre boyunda. Bu üç heykel bir konsept şeklinde Poseidon´un Medusa´ya olan aşkını anlatıyor. Ana karakter olarak seçilen 5 tanede de büst var. Yine Yunan mitolojisinden en meşhur isimler; Zeus, Herakles, Perseus, Afrodit ve Ares olmak üzere 5 tane 1 metre 80 santim boyutunda büst yapıyoruz. Ayrıca 5 tane de denizkızı heykeli yapıyoruz" dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok farklı üretim şekillerinin ortaya çıktığını ifade eden Ethem Muhtaroğlu, şunları söyledi:

"Bu işleri yaparken onay sürecinde öncelikle çamurdan yapacağımız eseri modelliyoruz. Daha sonra kalıbını alıp kırılmayacak bir malzemeden bir tane prototip üretimini yapıyoruz. Aynı zamanda bu bizim için harita niteliğinde oluyor. Büyük işi yaparken proporsiyonların kaçmaması için bundan faydalanıyoruz. Tabi ki onayı da bu küçük, biblo diyebileceğimiz prototip üzerinden alıyoruz. Kaba bir kütleden yontmayla yapmıyoruz artık bu işleri. Zamanında yetiştirebilmek için konstrüksiyon üzerine giydirme yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntemi kullanırken de bunlar bir akvaryumda yer alacakları ve tuzlu suyun içerisinde kalacakları için kendi hazırladığımız epoksili macunu kullanıyoruz. Yerli üretim yapan markaların malzemeleri ile kendi epoksi macunumuzu, kendi mix dizaynımızı kullanıyoruz bu heykelleri yapmak için. Şekillendirme yöntemi olarak teknolojinin bize sağladığı imkanlardan faydalanıyoruz. Heykeller konstrüksiyon sayesinde de çok sağlam oluyor. Denizaşırı yol gideceği ve suyun altında da kalacağı için sağlam olması gerekiyor, biz de böyle bir mix dizaynı uygun bulduk."

Ethem Muhtaroğlu, Athena ve Medusa heykelleri ile Zeus ve Herakles büstlerini Aralık ayında konteynerler ile Güney Kore´ye göndermek istediklerini, Ocak ayı sonunda da tüm siparişleri teslim edeceklerini söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2020-11-29 10:41:24



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