Biga'da okul öncesinde uzaktan eğitim kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga'da okul öncesinde uzaktan eğitim kararı

İHA

Biga'da okul öncesinde uzaktan eğitim kararı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitim uygulamasına geçildi.
Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitim uygulamasına geçildiğini duyurdu.
Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan kararlar şöyle: "Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “Okullarda Covid19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar” doğrultusunda Covid19 salgınının ilçemizdeki seyri göz önüne alınarak 30 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren 04 Ocak 2021 tarihine kadar ilçemizde yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçilmesine. Uzaktan eğitim verilecek okul öncesi eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 26.11.2020 tarih ve 17311375 sayılı yazısında belirlenen uzaktan eğitim esasları doğrultusunda uzaktan eğitim yapılmasına. Uzaktan eğitim yapılacak olan kurumların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilgili okul ve öğretmenlere resmî yazı ile duyurulmasına, uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemlerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yazıları doğrultusunda yapılmasına. Kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususuna karar verildi"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güney Kore'deki dev akvaryumun heykelleri Çanakkale'den
YEREL HABERLER Güney Kore'deki dev akvaryumun heykelleri ...
Güneş korona virüsü unutturdu
YEREL HABERLER Güneş korona virüsü unutturdu
AK Partili Turan, Millet Bahçesi müjdelerine devam ediyor
YEREL HABERLER AK Partili Turan, Millet Bahçesi müjdelerine devam ...
Tezgahlarda hamsi bolluğu Hamsi 40 liradan 25 liraya düştü
YEREL HABERLER Tezgahlarda hamsi bolluğu Hamsi 40 liradan 25 liraya ...
Terk edilen köpeklere jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Terk edilen köpeklere jandarma sahip çıktı
Biga'da bir motosikletin çaptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Biga'da bir motosikletin çaptığı yaya yaralandı
Ülkücüler, Alparslan Türkeş anısına fidan dikti
YEREL HABERLER Ülkücüler, Alparslan Türkeş anısına fidan dikti
Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi ...
Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi ...
Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi ...
Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi ...
Biga'da 4 köpek öldürüldü, Ayvacık'ta bir köpek ve 3 yavrusuna jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Biga'da 4 köpek öldürüldü, Ayvacık'ta bir köpek ve 3 ...
Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına C vitamini ...
Çanakkale Valisi Aktaş, Covid-19 denetimlerine katıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Valisi Aktaş, Covid-19 denetimlerine ...
Vakaların arttığı Çanakkale'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Çanakkale'de koronavirüs ...
Kalkım’da bir hafta halk pazarı kurulmayacak
YEREL HABERLER Kalkım’da bir hafta halk pazarı kurulmayacak
Mısır savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Mısır savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale’de sahte ve kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale’de sahte ve kaçak içki operasyonu: 4 ...
Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 238 bin 505 oldu
YEREL HABERLER Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 238 bin 505 ...
UEDAŞ ekiplerinden karantina mesaisi 
YEREL HABERLER UEDAŞ ekiplerinden karantina mesaisi 

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X